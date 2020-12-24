На Новый год в Николаеве улица Адмиральская, на участке от улицы Лягина до улицы Московской, станет пешеходной.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Николаева.

Движение транспортных средств будет ограничено с 09:00 31 декабря до 22:00 1 января.

До этого городской голова Александр Сенкевич поздравил горожан с началом зимних праздников и выразил надежду, что святой покровитель Николаева будет и впредь оберегать город от невзгод.

— Уважаемые николаевцы! Поздравляю вас с началом зимних праздников и Днем Святого Николая! Для нас это особый праздник. Желаю каждому из вас здоровья и веры в надежное будущее. Надеюсь, что святой Николай будет и впредь оберегать наш город от невзгод. С праздником! — сказал Александр Сенкевич.

Напомним, на Новый год в Николаеве не планируют массовых мероприятий, однако праздничную атмосферу власти пообещали обеспечить.