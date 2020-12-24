На Новый год в Николаеве улица Адмиральская, на участке от улицы Лягина до улицы Московской, станет пешеходной.
Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Николаева.
Движение транспортных средств будет ограничено с 09:00 31 декабря до 22:00 1 января.
До этого городской голова Александр Сенкевич поздравил горожан с началом зимних праздников и выразил надежду, что святой покровитель Николаева будет и впредь оберегать город от невзгод.
— Уважаемые николаевцы! Поздравляю вас с началом зимних праздников и Днем Святого Николая! Для нас это особый праздник. Желаю каждому из вас здоровья и веры в надежное будущее. Надеюсь, что святой Николай будет и впредь оберегать наш город от невзгод. С праздником! — сказал Александр Сенкевич.
Напомним, на Новый год в Николаеве не планируют массовых мероприятий, однако праздничную атмосферу власти пообещали обеспечить.
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На Новый год в Николаеве улица Адмиральская, на участке от улицы Лягина до улицы Московской, станет пешеходной.
Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Николаева.
Движение транспортных средств будет ограничено с 09:00 31 декабря до 22:00 1 января.
До этого городской голова Александр Сенкевич поздравил горожан с началом зимних праздников и выразил надежду, что святой покровитель Николаева будет и впредь оберегать город от невзгод.
— Уважаемые николаевцы! Поздравляю вас с началом зимних праздников и Днем Святого Николая! Для нас это особый праздник. Желаю каждому из вас здоровья и веры в надежное будущее. Надеюсь, что святой Николай будет и впредь оберегать наш город от невзгод. С праздником! — сказал Александр Сенкевич.
Напомним, на Новый год в Николаеве не планируют массовых мероприятий, однако праздничную атмосферу власти пообещали обеспечить.