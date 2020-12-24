Переноса жесткого карантина, который запланированный на 8-24 января, не будет даже при значительном сокращении заболеваемости коронавирусом.

Об этом на брифинге в четверг, 24 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет Корреспондент.

— Жесткий карантин будет в 8 по 24 января. В конце января начинается рост больных гриппом, у которых наблюдаются такие же осложнения. Нам необходимо зайти в февраль с минимальным количеством больных COVID-19. Поэтому никакого переноса жесткого карантина в январе не будет, - сказал он.

Говоря о решении Кабмина продлить работу ресторанов в новогоднюю ночь, Степанов отметил, что даже при запрете работы после 1:00 это вряд ли бы заставило людей разойтись.

— Решение правительства касается исключительно времени работы общепитов, остальные ограничения остаются. Вряд ли все рестораны начнут закрываться в 1:00 ночи. Мы понимаем, что кто-то будет работать до 2:00 и т.д., - сказал Максим Степанов.

Напомним, Кабмин разрешил ресторанам, кафе и другим заведениям общепита работать в новогоднюю ночь до 7:00.

Отметим, согласно предыдущему постановлению, с 19 декабря работа ресторанов, кафе, баров и других заведений запрещается после 23:00 и до 07:00. При этом разрешала деятельность заведений в новогоднюю ночь до 01:00.

Напомним, в Николаевской городской больнице № 3 подключили кислород к 100 койкам. На стадии завершения также подключение 150 мест в больнице № 1.