В Николаевской городской больнице № 3 подключили кислород к 100 койкам. На стадии завершения также подключение 150 мест в больнице № 1.

Об этом во время прямого эфира в соцсетях во вторник, 22 декабря, сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич, пишут НикВести.

— Самым важным вопросом сегодня для местной власти является обеспечение кислородом койко-мест в больницах. Сейчас мы работаем именно в этом направлении. Сегодня завершилось подключение к кислороду 100 койко-мест в третьей городской больнице в Ингульском районе, это больница в Дубках. Это мы сделали за счет субвенции из государственного бюджета. В стадии завершения находится подключение еще 150 мест в городской больнице № 1. Здесь процесс двигается благодаря компании «Нибулон» — сказал мэр.

Он также выразил надежду, что до конца года больница № 5 приобретет для «ковидных» потребностей 74 дополнительные койки.

Ранее в горздраве пообещали, что в больницах Николаева, предназначенных для лечения больных COVID-19, до конца года оборудуют дополнительные точки подачи кислорода. Всего, кислородом будут обеспечены 80% коек.

Также сообщалось, что до конца года в больницах Николаевской области, где лечат пациентов с COVID-19, оборудуют 1312 кислородных точек и заработают 775 кислородных концентраторов.