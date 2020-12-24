Народный депутат Украина от партии «Слуга народа» Александр Гайду прокомментировал начало работы новоизбранных органов местного самоуправления.

Об этом он рассказал в интервью в программе «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Нардеп Александр Гайду, депутат Николаевского горсовета Татьяна Домбровская, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева, депутат горсовета Александр Розумный

В частности, народный депутат отметил, что несмотря на интригу, которая сохранялась в областном совете, депутаты сделали правильный выбор, отдав свой голос за представителя провластной партии Анну Замазееву.

— Я присутствовал на первой сессии областного совета. Интрига действительно сохранялась достаточно долго. Но, на мой взгляд, выбор справедлив. Глава областного совета Анна Замазеева — яркий представитель провластной команды. Думаю, что наконец-то область начнет развиваться быстрее. Человек, который является финансистом много лет, имеет опыт работы с инвестициями, сможет привлечь для региона инвесторов и организовать работу областного совета, — заявил Александр Гайду.

По мнению Александра Гайду, совместная работа ОГА и областного совета станет толчком к большему развитию региона.

— Это отличная для региона позиция, когда и глава областной администрации, знающий регион, и глава областного совета от партии «Слуга народа». При совместной работе мы сможем достичь больших результатов. Кандидат на пост мэра Татьяна Домбровская за период предвыборной кампании познакомилась с большим количеством чиновников в Киеве и она спокойно разбирается в местном управлении, связанным и с бюджетом. Собралась отличная команда, которая с помощью народных депутатов сможет привлечь ГФРР, инвестиции («Большая стройка»), и соцэконом. И правильно перераспределить бюджет по области, — добавил народный депутат.

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Народный депутат также прокомментировал работу новоизбранного депутатского корпуса в Николаевском городском совете и кандидатуру секретаря. Александр Гайду подчеркнул, что работа в этом созыве будет продуктивной как для мэра, так и для самих депутатов.

— Я считаю, что горсовет неплохо укомплектован, правильно распределены комиссии. Я доволен назначением Дмитрия Фалько — это компромиссная фигура, которая по сути удовлетворяет все фракции, на мой взгляд. Уверен, что городскому голове будет комфортно работать с этим созывом горсовета, — резюмировал Александр Гайду.

Напомним, в среду, 9 декабря, депутата Николаевского областного совета от партии «Слуга народа» Анну Замазееву на первой сессии 8 созыва путем тайного голосования избрали главой областного совета.

В пятницу, 18 декабря, члена фракции партии «Пропозиція» Дмитрия Фалько на сессии Николаевского городского совета избрали секретарем горсовета.