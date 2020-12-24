В Николаевской области полицейские поймали группу мужчин на незаконной рубке леса с целью продажи.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

23 декабря следователи Следственного управления совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска при силовой поддержке бойцов роты полиции особого назначения и под процессуальным руководством областной прокуратуры пресекли незаконную деятельность группы из пяти человек в возрасте от 24 до 51 лет, которые непосредственно осуществляли незаконную порубку и сбыт леса, используя поддельные документы.

Известно, что к преступной деятельности четырех мужчин, которые имели грузовик и бензопилы, привлек житель Баштанского района.

По месту жительства и работы фигурантов правоохранители провели 12 санкционированных обысков, во время которых изъяли орудие преступления — бензопилы, автомобиль ЗИЛ со спиленным лесом общим объемом 6,5 кубометров, документы, лесорубы использовали в своей деятельности, и компьютерную технику.

Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств уголовного преступления и всех причастных к незаконной порубке и сбыту леса.

Ранее в Новоодесском районе Николаевской области поймали браконьеров на незаконной рубке сосен.