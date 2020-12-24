Оккупационная администрация Крыма расторгла контракт на выполнение экспериментальных работ по вызову осадков на Крымском полуострове. Исполнитель получил 11,4 миллиона рублей (4,36 миллиона гривен.) из примерно 25,5 миллионов, которые планировали потратить на вызывание дождя.

Об этом сообщает «Крым.Реалии».

По контракту общий налет самолета-метеолаборатории должен был составить не менее 25 летных часов. В оккупационном Госкомводхозе Крыма сообщили, что подписанный в сентябре контракт расторгнут по соглашению сторон в первой декаде декабря, до истечения срока.

Самолет Як-42Д летал над Симферопольским и Белогорским районами полуострова в течение нескольких дней, затем более двух месяцев необходимой для работы спецборта погоды в регионе не было.

«Необходимые погодные условия сложились с 29 сентября по 2 октября. В данный период исполнителем были осуществлены вылеты и проведены соответствующие работы. (. . .) В октябре, ноябре и в начале декабря благоприятные погодные условия для выполнения работ по активному воздействию (на облака, — прим.) не возникали», — пояснили в оккупационном Госкомводхозе Крыма.

Конкурс на экспериментальные авиаработы по искусственному вызову осадков оккупационная администрация полуострова объявила 4 августа. Победил единственный претендент — центральная аэрологическая обсерватория из структуры Росгидрометцентра. Ее самолет Ан-26Б «Циклон» должен был вызывать осадки над Симферопольским, Белогорским и Бахчисарайским районами.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в оккупированном Крыму много запасов пресной воды, поиском которой никто не занимался. По его убеждению, воду можно получить из-под Азовского моря.