Суд Европейского союза отменил решение на наложении санкций на Николая Азарова. Суд рассмотрел жалобу юристов экс-премьера на решение Совета ЕС от 4 марта 2019 года оставить его в перечне лиц, против которых введены санкции.

Об этом говорится в решении суда от 16 декабря, передает РБК-Украина.

Евросуд решил, что Совет ЕС не проконтролировал обеспечение соблюдения украинской судебной системой права Николая Азарова на защиту и права на эффективную судебную защиту в уголовном процессе.

«Отсюда следует, что, приняв решение оставить имя заявителя в списке, Совет ЕС допустил ошибку оценки. В этих обстоятельствах оспариваемые действия должны быть аннулированы в той мере, в какой они относятся к заявителю, без необходимости рассматривать его ходатайство о мерах по организации процедуры», — решил суд ЕС.

Учитывая это, суд остановил действие решения ЕС о наложении санкций на Николая Азарова. Судебные затраты обязан оплатить Совет Евросоюза.

Напомним, в марте послы ЕС приняли решение об отмене санкций против экс-премьера Украины Николая Азарова и бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого.