Послы ЕС приняли решение об отмене санкций против экс-премьера Украины Николая Азарова и бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого.

Об этом стало известно корреспонденту «Радио Свобода» Рикарду Джозвяку, сообщает «Европейская правда».

Также послы ЕС решили продлить на год замораживание активов беглого президента Виктора Януковича и восьми других лиц и на полгода - активов его сына Александра, написал Джозвяк в своем Twitter.

EU ambassadors have decided to remove the asset freezes on the former pm of #Ukraine Azarov & the ex energy minister Stavytskyi. Prolonged by 12 months for Yanukovych and 8 others & for six months for his son Oleksandr. #Russia #Crimea. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 4, 2020

Кроме того, по его данным, послы Евросоюза решили продлить на 6 месяцев запрет на визы и замораживание активов относительно 175 россиян и сепаратистов, а также ограничения по 44 субъектам хозяйствования за нарушение территориальной целостности Украины.

Эти решения должны утвердить министры иностранных дел ЕС 12 марта.

Последний раз ЕС продлевал санкции против Януковича и его соратников 4 марта 2019 года. В обнародованном решении, кроме Виктора Януковича, содержались фамилии 11 его соратников. Санкции действуют до 6 марта 2020 года.

В прошлом году ЕС исключил из санкционного списка экс-главу Администрации президента Януковича Андрея Клюева. Еще ранее снял ограничения с бывшего министра юстиции Елены Лукаш и нардепа Сергея Клюева, экс-регионала Юрия Иванющенко и Виктора Януковича-младшего в связи с его смертью.