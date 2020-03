Послы ЕС приняли решение об отмене санкций против экс-премьера Украины Николая Азарова и бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого.

Об этом стало известно корреспонденту «Радио Свобода» Рикарду Джозвяку, сообщает «Европейская правда».

Также послы ЕС решили продлить на год замораживание активов беглого президента Виктора Януковича и восьми других лиц и на полгода - активов его сына Александра, написал Джозвяк в своем Twitter.

EU ambassadors have decided to remove the asset freezes on the former pm of #Ukraine Azarov & the ex energy minister Stavytskyi. Prolonged by 12 months for Yanukovych and 8 others & for six months for his son Oleksandr. #Russia #Crimea.