Депутат из фракции «Европейская Солидарность» Леонид Емец заявил, что проект бюджета Киева на 2021 содержит много коррупционных рисков, не отвечает потребностям времени и откровенно политизирован, поэтому политсила его не поддержала.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Он отметил, что под прикрытием сотен страниц бюджета и колонок цифр происходит тихое, скрытое от посторонних глаз, перераспределение власти в Киеве.

— Проект бюджета, который мы получили, — это не о цифрах. Он абсолютно политический. Одной школе мы делаем ремонт — другой школе не делаем. Все зависит от того, депутаты каких фракций подавали соответствующее предложение. Мы провнализировали этот бюджет глубоко. И видим там доказательства, что центр принятия решений (по бюджету) находится не в Киевсовете. Этот центр находится где-то в высоких кабинетах, возможно, на улице Банковой и в кабинетах олигархов, — отметил Леонид Емец.

Он заявил, что этот бюджет — не об интересах киевлян, а об интересах конкретной политической силы и их приспешников.

— Мы не поддерживаем этот бюджет. Ибо «Европейская Солидарность» не будет соучастником преступного распила бюджета, который освящается под давлением улицы Банковой. Киевляне дадут свою оценку, и поверьте — эта оценка будет очень жесткой, — отметил представитель «Европейской Солидарности».

Ранее фракция «Европейской солидарности» в Киевсовете потребовала увеличить расходы на сферу здравоохранения в 2021 году на 450 миллионов гривен.