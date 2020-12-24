Правительство Китая приняло решение прекратить прямое авиасообщение с Великобританией на неопределенное время. Причиной такого явления являются опасений относительно нового штамма коронавируса.
Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэнбин, передает Reuters.
— После долгих размышлений Китай решил последовать примеру других стран и прекратить полеты в Великобританию и обратно, — заявил Ван Вэнбин.
По словам представителя внешнеполитического ведомства, Китай будет внимательно следить за событиями и динамично корректировать меры контроля в зависимости от ситуации.
В настоящее время между континентальным Китаем и Великобританией выполняется восемь рейсов. British Airways выполняет два рейса в неделю из Лондона в Шанхай.
Как сообщалось, Украина пока не будет закрывать авиационное сообщение с Британией, где обнаружили новый штамм коронавируса. В правительстве считают, что визового режима достаточно для ограничения количества пассажиров.
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Правительство Китая приняло решение прекратить прямое авиасообщение с Великобританией на неопределенное время. Причиной такого явления являются опасений относительно нового штамма коронавируса.
Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэнбин, передает Reuters.
— После долгих размышлений Китай решил последовать примеру других стран и прекратить полеты в Великобританию и обратно, — заявил Ван Вэнбин.
По словам представителя внешнеполитического ведомства, Китай будет внимательно следить за событиями и динамично корректировать меры контроля в зависимости от ситуации.
В настоящее время между континентальным Китаем и Великобританией выполняется восемь рейсов. British Airways выполняет два рейса в неделю из Лондона в Шанхай.
Как сообщалось, Украина пока не будет закрывать авиационное сообщение с Британией, где обнаружили новый штамм коронавируса. В правительстве считают, что визового режима достаточно для ограничения количества пассажиров.