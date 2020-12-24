Суд Европейского Союза отменил решение о наложении санкций на экс-премьера Николая Азарова.

Об этом пишет Левый берег, ссылаясь на решение суда от 16 декабря.

Решение принято по иску адвокатов Азарова. Защита экс-премьера оспаривала решение Совета ЕС от 4 марта 2019 года, согласно которому Азаров остался в санкционном списке.

Суд решил, что Совет ЕС не проконтролировала обеспечение соблюдения украинской судебной системой права Азарова на защиту в уголовном процессе.

— Отсюда следует, что, приняв решение оставить имя заявителя в списке, Совет ЕС допустила ошибку в оценке. В этих обстоятельствах обжалуемые действия должны быть аннулированы в той мере, в какой они относятся к заявителю, без необходимости рассматривать его ходатайство о мерах по организации процедуры, — говорится в решении суда.

Учитывая это, суд остановил действие решения ЕС о наложении санкций на Азарова. Судебные издержки обязан оплатить Совет Евросоюза.

Напомним, ранее в Высшем антикоррупционном суде заявили, что беглому экс-президенту Виктору Януковичу не будут избирать меру пресечения из-за нарушения условий досудебного расследования.