Киевский городской совет утвердил городскую целевую программу, предусматривающую контроль за содержанием домашних животных, строительство кладбища для домашних животных и регулирование численности бездомных животных гуманными методами на 2020-2022 годы.

О этом говорится в сообщении Киевсовета.

Соответствующее решение поддержали 103 депутата Киевсовета.

В целом потребность в средствах на реализацию мероприятий программы на 2020-2022 годы составляет 185,7 млн гривен, из которых средства бюджета столицы — 183,7 млн гривен.

В частности, программа предусматривает строительство нового Центра защиты животных.

Первый этап работ уже начат, планируется создать универсальное заведение, включающее ветеринарную клинику с современным оборудованием и приют для кошек и собак.

Также предусмотрено строительство первого муниципального кладбища для домашних животных, что, по мнению депутатов, будет способствовать соблюдению установленных санитарно-эпидемиологических требований в городе.

Программа предусматривает продолжение стерилизации бездомных кошек и собак, поддержку опекунства над беспризорными животными и создание публичного пространства для владельцев животных — надлежащую инфраструктуру для выгула и тренировок собак, установление комплексов для уборки за животным «Собачья уборная».

Напомним, депутат из фракции «Европейская Солидарность» Леонид Емец заявил, что проект бюджета Киева на 2021 содержит много коррупционных рисков, не отвечает потребностям времени и откровенно политизирован, поэтому политсила его не поддержала.