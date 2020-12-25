В северной части оккупированного Крыма заметили колонну военной техники из России. Ее заметили в районе села Ишунь в направлении Красноперекопска.
Об этом сообщает Крым.Реалии.
В составе колонны было около 25 бронетранспортеров и 40 грузовых автомобилей различного назначения. Часть грузовиков буксировали артиллерийское оружие.
Немного позже после прохождения колонны в ту же сторону проследовало два танковоза, которые транспортировали вездеходные тягачи МТ-ЛБ.
Ранее сообщалось, что оккупационная администрация Крыма расторгла контракт на выполнение экспериментальных работ по вызову осадков на Крымском полуострове. Исполнитель получил 11,4 миллиона рублей (4,36 миллиона гривен.) из примерно 25,5 миллионов, которые планировали потратить на вызывание дождя.
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В северной части оккупированного Крыма заметили колонну военной техники из России. Ее заметили в районе села Ишунь в направлении Красноперекопска.
Об этом сообщает Крым.Реалии.
В составе колонны было около 25 бронетранспортеров и 40 грузовых автомобилей различного назначения. Часть грузовиков буксировали артиллерийское оружие.
Немного позже после прохождения колонны в ту же сторону проследовало два танковоза, которые транспортировали вездеходные тягачи МТ-ЛБ.
Ранее сообщалось, что оккупационная администрация Крыма расторгла контракт на выполнение экспериментальных работ по вызову осадков на Крымском полуострове. Исполнитель получил 11,4 миллиона рублей (4,36 миллиона гривен.) из примерно 25,5 миллионов, которые планировали потратить на вызывание дождя.