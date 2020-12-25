В Николаеве на выходных ожидаются не очень комфортные погодные условия, время от времени будут выпадать осадки, преимущественно в виде дождя (ночью местами с мокрым снегом).
Об этом сообщает Николаевский гидрометеорологический центр.
Ночью 27 декабря есть вероятность образования гололеда, налипание мокрого снега, на дорогах гололед.
25 декабря ветер будет преобладать юго-западный, порывистый. В дальнейшем ветер ослабеет до умеренного и изменит направление на северный.
Температура значительно колебаться: 25 декабря ночью 2-7 ° тепла, днем 5-10 °, в течение суток 26 декабря 1-6 ° тепла °, 27 декабря температура ночью снизится до 0-5 ° мороза, днем останется в пределах 0-6 ° тепла.
Ранее в «Укравтодоре» предупредили водителей о гололеде на дорогах Николаевской области.
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В Николаеве на выходных ожидаются не очень комфортные погодные условия, время от времени будут выпадать осадки, преимущественно в виде дождя (ночью местами с мокрым снегом).
Об этом сообщает Николаевский гидрометеорологический центр.
Ночью 27 декабря есть вероятность образования гололеда, налипание мокрого снега, на дорогах гололед.
25 декабря ветер будет преобладать юго-западный, порывистый. В дальнейшем ветер ослабеет до умеренного и изменит направление на северный.
Температура значительно колебаться: 25 декабря ночью 2-7 ° тепла, днем 5-10 °, в течение суток 26 декабря 1-6 ° тепла °, 27 декабря температура ночью снизится до 0-5 ° мороза, днем останется в пределах 0-6 ° тепла.
Ранее в «Укравтодоре» предупредили водителей о гололеде на дорогах Николаевской области.