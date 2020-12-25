Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему не проводит телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным по урегулированию ситуации на Донбассе. По словам гаранта пока нет предмета разговора.

Об этом в интервью журналу Фокус заявил Президент Владимир Зеленского.

— Потому что нет предмета для разговора. Если продолжится задержка со встречей советников, то я буду с ним общаться обязательно. Как президент Украины я должен решать с ним все сложные вопросы. И если это поможет быстрее остановить войну, я должен с ним общаться. К тому же я считаю, что должен быть диалог вроде в нормандском формате, так и прямой диалог. Потому что есть вопросы, которые мы не поднимаем в нормандском формате — ни вопрос заложников в России или Крыму, ни вопрос Крыма. Этот формат сугубо о Донбассе. Поэтому мы должны говорить с ним глобально тет-а-тет, — сообщил Владимир Зеленский.

К тому же по словам гаранта сначала должна состояться встреча советников в нормандском формате, которая все время откладывается. На ней должны доложиться об определенных условиях с четкими датами.

— Встреча советников должна была состояться в декабре. На ней планировалось обсудить конкретные шаги. Хочу, чтобы к ним были привязаны конкретные даты, как с нашим первым режимом тишины. И здесь есть споры. Потому что за даты надо будет всем отвечать. Эта встреча так и не состоялась. Во-первых, они спорят. Во-вторых, коронавирус, поэтому сейчас она тоже не состоится. После того как встреча пройдет, мы будем готовить план со всеми датами. Сложно, но двигаемся вперед. Это все план А, — отметил президент.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявляет, что в случае нападения РФ на Украину со стороны оккупированного ею Крыма «будет большая война» и будут мобилизованы и мужчины, и женщины.