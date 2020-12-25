Президент Владимир Зеленский заявляет, что в случае нападения РФ на Украину со стороны оккупированного ею Крыма «будет большая война» и будут мобилизованы и мужчины, и женщины.
Об этом в интервью журналу Фокус заявил Президент Владимир Зеленского.
— Это ужасная ситуация, я даже не хочу ее представлять. Я против этого. Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не уйдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает, — заявил Владимир Зеленский.
Детали: Зеленский отметил, что лично он вышел бы из минских договоренностей, но Украина не может этого сделать, потому что в таком случае европейцы могут снять санкции с России и представителей ОРДЛО.
По его словам, встреча советников в нормандском формате, которая должна была состояться в декабре, в ближайшее время не состоится: «Во-первых, они спорят. Во-вторых, коронавирус, поэтому сейчас ее тоже не будет. После того, как встреча пройдет, мы будем готовить план со всеми датами. Сложно, но движемся вперед. Это все план А». А о плане Б, по его словам, «рано говорить, поскольку это болезненная и тонкая дипломатия».
На вопрос, хотел ли бы он пообщаться с президентом РФ Владимиром Путиным, Зеленский ответил, что может ему позвонить, но не делает этого, поскольку нет предмета для разговора.
Напомним, в зоне боевых действий в Донбассе вчера, 24 декабря, боевики пять раз нарушали «всеобъемлющее перемирие» вблизи трех населенных пунктов. Двое украинских военнослужащих получили ранения.
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Президент Владимир Зеленский заявляет, что в случае нападения РФ на Украину со стороны оккупированного ею Крыма «будет большая война» и будут мобилизованы и мужчины, и женщины.
Об этом в интервью журналу Фокус заявил Президент Владимир Зеленского.
— Это ужасная ситуация, я даже не хочу ее представлять. Я против этого. Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не уйдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает, — заявил Владимир Зеленский.
Детали: Зеленский отметил, что лично он вышел бы из минских договоренностей, но Украина не может этого сделать, потому что в таком случае европейцы могут снять санкции с России и представителей ОРДЛО.
По его словам, встреча советников в нормандском формате, которая должна была состояться в декабре, в ближайшее время не состоится: «Во-первых, они спорят. Во-вторых, коронавирус, поэтому сейчас ее тоже не будет. После того, как встреча пройдет, мы будем готовить план со всеми датами. Сложно, но движемся вперед. Это все план А». А о плане Б, по его словам, «рано говорить, поскольку это болезненная и тонкая дипломатия».
На вопрос, хотел ли бы он пообщаться с президентом РФ Владимиром Путиным, Зеленский ответил, что может ему позвонить, но не делает этого, поскольку нет предмета для разговора.
Напомним, в зоне боевых действий в Донбассе вчера, 24 декабря, боевики пять раз нарушали «всеобъемлющее перемирие» вблизи трех населенных пунктов. Двое украинских военнослужащих получили ранения.