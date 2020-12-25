Об этом сообщили в Штабе по ликвидации последствий ЧС в Николаевской области.

По состоянию на 10:00 25 декабря в Николаевской области зарегистрировано 312 новых случая COVID-19.

Из всех 29117 (+312) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

- Николаев - 19750 (+126)

- Первомайск - 984 (+17)

- Южноукраинск - 952 (+37)

- Вознесенск - 781 (+1)

- Очаков - 466;

- Арбузинский район - 245 (+4)

- Баштанский район - 434 (+33)

- Березанский район - 363 (+9);

- Братский район - 183 (+1)

- Березнеговатский район - 179 (+5);

- Веселиновский район - 265 (8);

- Витовский район - 1034 (+22)

- Вознесенский район - 264;

- Врадиевский район - 203;

- Еланецкий район - 137 (+9);

- Доманевский район - 267 (+5);

- Казанковский район - 343;

- Кривоозерский район - 241;

- Николаевский район - 376 (+1)

- Новобугский район - 234 (+17)

- Новоодесский район - 448 (+4)

- Очаковский район - 215;

- Первомайский район - 400 (+13)

- Снигиревский район - 353.

Заболевание COVID-19 установлено у 1282 (+6) работников учреждений здравоохранения. Выздоровели больных за сутки - 547, всего выздоровели - 13686 Умерло всего от последствий COVID-19 - 483, за сутки - 9.

Напомним, главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова считает, что вакцина от коронавируса не сможет создать у людей стойкий иммунитет и полностью решить проблему эпидемии.