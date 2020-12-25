Из всех 29117 (+312) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
- Николаев - 19750 (+126)
- Первомайск - 984 (+17)
- Южноукраинск - 952 (+37)
- Вознесенск - 781 (+1)
- Очаков - 466;
- Арбузинский район - 245 (+4)
- Баштанский район - 434 (+33)
- Березанский район - 363 (+9);
- Братский район - 183 (+1)
- Березнеговатский район - 179 (+5);
- Веселиновский район - 265 (8);
- Витовский район - 1034 (+22)
- Вознесенский район - 264;
- Врадиевский район - 203;
- Еланецкий район - 137 (+9);
- Доманевский район - 267 (+5);
- Казанковский район - 343;
- Кривоозерский район - 241;
- Николаевский район - 376 (+1)
- Новобугский район - 234 (+17)
- Новоодесский район - 448 (+4)
- Очаковский район - 215;
- Первомайский район - 400 (+13)
- Снигиревский район - 353.
Заболевание COVID-19 установлено у 1282 (+6) работников учреждений здравоохранения. Выздоровели больных за сутки - 547, всего выздоровели - 13686 Умерло всего от последствий COVID-19 - 483, за сутки - 9.
Напомним, главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова считает, что вакцина от коронавируса не сможет создать у людей стойкий иммунитет и полностью решить проблему эпидемии.