В пятницу, 25 декабря, на пересечении улицы 8-го Марта и проспекта Центрального водитель Toyota Venza, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, а после этого столкнулся с электроопорой.

Инцидент произошел около 4:30, сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

В итоге травмы получили мужчины 34 и 36 лет, находившиеся в транспортном средстве, их доставили в больницу, а после оказания необходимой помощи они отказались от госпитализации и вернулись на место происшествия.

— Мужчины были с явными признаками алкогольного опьянения и сообщили, что якобы автомобилем управлял неизвестный им человек, таксист, который после столкновения скрылся с места происшествия, - сообщили в ведомсвте.

Событие квалифицированы по признакам ч. 1 ст. 286 УК Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет. Сейчас все обстоятельства автоаварии устанавливаются.

Напомним, сейчас на Нефтебазе Николаева происходит конфликт из-за смены руководства.