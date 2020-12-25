Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сообщил, что около трети народных депутатов уже переболели или же болеют коронавирусом COVID-19.
Об этом он сказал в интервью телеканалу «Рада».
— Парламент, похоже, институция, которая более всего переболела в этом государстве. Потому что более 33% народных депутатов или переболели, или болеют в данный момент COVID-19, - сказал Дмитрий Разумков.
Высокий уровень заражений среди нардепов спикер ВР объяснил тем, что народные избранники работают с избирателями.
Дмитрий Разумков отметил, что турборежим в Парламенте «замедлен из-за COVID-19».
— Если мы говорим о деятельности Рады, то, с одной стороны, интенсивность уменьшилась, я не могу с этим не согласиться. Но мы можем говорить об этом относительно пленарных заседаний ВР. Что касается работы в комитетах — постоянно происходят заседания, - рассказал он.
Разумков уточнил, что пандемия влияет не только на работу Верховной Рады, но и «в целом на режим существования государства и мира».
Напомним, главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова считает, что вакцина от коронавируса не сможет создать у людей стойкий иммунитет и полностью решить проблему эпидемии.
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Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сообщил, что около трети народных депутатов уже переболели или же болеют коронавирусом COVID-19.
Об этом он сказал в интервью телеканалу «Рада».
— Парламент, похоже, институция, которая более всего переболела в этом государстве. Потому что более 33% народных депутатов или переболели, или болеют в данный момент COVID-19, - сказал Дмитрий Разумков.
Высокий уровень заражений среди нардепов спикер ВР объяснил тем, что народные избранники работают с избирателями.
Дмитрий Разумков отметил, что турборежим в Парламенте «замедлен из-за COVID-19».
— Если мы говорим о деятельности Рады, то, с одной стороны, интенсивность уменьшилась, я не могу с этим не согласиться. Но мы можем говорить об этом относительно пленарных заседаний ВР. Что касается работы в комитетах — постоянно происходят заседания, - рассказал он.
Разумков уточнил, что пандемия влияет не только на работу Верховной Рады, но и «в целом на режим существования государства и мира».
Напомним, главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова считает, что вакцина от коронавируса не сможет создать у людей стойкий иммунитет и полностью решить проблему эпидемии.