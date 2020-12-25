Во Всемирной организации здравоохранения считают, что мир еще далеко до завершения пандемии коронавируса. ВОЗ старается быть осторожной в прогнозах относительно развития ситуации с COVID-19.
Об этом сказал директор Европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге в интервью НВ.
По словам представителя ВОЗ, мир находится только на середине пути.
– Есть общее знание о том, что подобные вирусы развиваются примерно два года, поэтому мы пока что только на середине пути, - пояснил он.
Клюге добавил, что организации сложно прогнозировать развитие ситуации с коронавирусом, поскольку она очень непредсказуемая.
– Как только меры профилактики, локдауна и усилий по контролю над вирусом активно применятся, он пойдет на спад. Стоит расслабиться - и мы снова видим быстрый рост числа больных, - отметил директор Европейского бюро ВОЗ.
Напомним, существующие тесты на коронавирус позволяют выявлять и новый мутировавший вирус Sars-Cov-2.
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Во Всемирной организации здравоохранения считают, что мир еще далеко до завершения пандемии коронавируса. ВОЗ старается быть осторожной в прогнозах относительно развития ситуации с COVID-19.
Об этом сказал директор Европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге в интервью НВ.
По словам представителя ВОЗ, мир находится только на середине пути.
– Есть общее знание о том, что подобные вирусы развиваются примерно два года, поэтому мы пока что только на середине пути, - пояснил он.
Клюге добавил, что организации сложно прогнозировать развитие ситуации с коронавирусом, поскольку она очень непредсказуемая.
– Как только меры профилактики, локдауна и усилий по контролю над вирусом активно применятся, он пойдет на спад. Стоит расслабиться - и мы снова видим быстрый рост числа больных, - отметил директор Европейского бюро ВОЗ.
Напомним, существующие тесты на коронавирус позволяют выявлять и новый мутировавший вирус Sars-Cov-2.