Во Всемирной организации здравоохранения считают, что мир еще далеко до завершения пандемии коронавируса. ВОЗ старается быть осторожной в прогнозах относительно развития ситуации с COVID-19.

Об этом сказал директор Европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге в интервью НВ.

По словам представителя ВОЗ, мир находится только на середине пути.

– Есть общее знание о том, что подобные вирусы развиваются примерно два года, поэтому мы пока что только на середине пути, - пояснил он.

Клюге добавил, что организации сложно прогнозировать развитие ситуации с коронавирусом, поскольку она очень непредсказуемая.

– Как только меры профилактики, локдауна и усилий по контролю над вирусом активно применятся, он пойдет на спад. Стоит расслабиться - и мы снова видим быстрый рост числа больных, - отметил директор Европейского бюро ВОЗ.

Напомним, существующие тесты на коронавирус позволяют выявлять и новый мутировавший вирус Sars-Cov-2.