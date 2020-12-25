На базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного завершились учения пограничников по страндартам НАТО.

Об этом сообщает Госпограслужба в пятницу, 25 декабря.

Указано, что бойцы пограничной комендатуры быстрого реагирования ШКВАЛ завершили подготовку по программе Объединенной многонациональной группы по подготовке – Украина (JMTG-U). Заключительный этап бригадных тактических учений проходил с 22 по 25 декабря.

— По условиям учений пограничная комендатура быстрого реагирования выполняла задачи в два этапа. На первом этапе бойцы пограничной комендатуры обеспечивали охрану тылового района бригады и выполняли задания на рубежах военных заграждений. На втором этапе – осуществляли охрану тылового района бригады и обеспечивали прикрытие государственной границы, – говорится в сообщении.

Завершающим этапом было принятие от бригады Вооруженных сил Украины государственной границы Украины, а также в оперативное подчинение ротно-тактической группы ВСУ.

Напомним, на Донбассе в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранения украинский военнослужащий.