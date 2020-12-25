В пятницу, 25 декабря, в Витовском районе на дороге загорелся автомобиль.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.

В 10:50 на пункт связи 16-й государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре автомобиля, который двигался по улице Школьной поселка Воскресенское.

По прибытию дежурный караул установил, что горит моторный отсек автомобиля ВАЗ-2106. Благодаря своевременно принятым мерам удалось быстро потушить возгорание. В 10:56 пожар локализован и в 11:05 ликвидирован на площади 2 м2. Причина устанавливается.

От ГСЧС работала одна единица техники и пять человек.

Напомним, ранее 25 декабря горел жилой дом в городе Первомайск Николаевской области, причина пожара устанавливается.