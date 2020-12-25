Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили контрабанду под видом искусственных новогодних елок. Злоумышленники завезли в Украину товар на более 40 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

По информации правоохранителей, действиям злоумышленников способствовали работники Волынской таможни. Они позволили беспрепятственно ввезти товар через границу. Так в Украину незаконно попали мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, брендовая одежда и т. д.

Однако, когда грузовик с товаром уже находился в Киеве, его остановили сотрудники полиции и обнаружили контрабанду. Кроме того, действия волынских таможенников позволяли злоумышленникам уклоняться от уплаты таможенных платежей в особо крупных размерах.

Во время досудебного расследования сотрудники ГБР провели обыски на таможенном посту «Ягодин» на Волыни. Грузовик и контрабандный товар у злоумышленников изъяли и арестовали в рамках уголовного дела. По предварительным подсчетам, в грузовике было 1500 ящиков общей стоимостью более 40 миллионов гривен.

Напомним, что жители Новоодесского района незаконно спилили 11 сосен, причинив ущерб государству на 33 700 гривен.