Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о задержании террористов, которые завозили «тонны оружия из Украины».

Об этом он сказал в пятницу, 25 декабря, во время визита в городскую детскую инфекционную клиническую больницу Минска, передает БелТА.

– Недавно мы задержали группу Автуховича. Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы раскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину. Я его (Автуховича, - прим.), честно говоря, недооценивал. А вот когда вывернули наизнанку…, - рассказал Лукашенко.

По его словам, задержанные готовили теракты на территории всей страны.

– И уже начали осуществлять (теракты, - прим.). На том и погорели. Чекисты с милицией проводили эту операцию. Если бы ребята наши их не накрыли, ох нам бы Новый год был, - добавил Лукашенко.

Кроме этого, Лукашенко отметил, что существует еще «несколько группировок», в которых у беларусских властей есть информаторы.

– Оттуда присылают нам. Через Украину. Через Польшу, Литву сейчас очень сложно — границу закрыли наглухо. И с Украиной сейчас закрыли уже, мышь не проползет. Через Россию иногда проникают, у нас границы нет. Но уже не то. Мы этот вопрос держим жестко на контроле, - заверил он.

Отметим, о задержании группы террористов в Гродненской области 8 декабря сообщало беларусское государственное телевидение. По данным телеканала, до момента разоблачения злоумышленники уже «подожгли дом милиционера, взорвали автомобиль» и прочее.