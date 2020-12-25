В Японии зафиксировали пять случаев заражения новым штаммом коронавируса. Все они прибыли из Великобритании.

Об этом сообщает Japan Times.

Все зараженные новым типом коронавируса отправлены на самоизоляцию. Также медицинская служба теперь устанавливает список возможных контактных лиц этих людей.

Также в Японии за пятницу зафиксировали 3748 случаев заражения коронавирусом. Это третий день подряд с показателем в более три тысячи зараженных.

Напомним, ранее правительство Китая приняло решение прекратить прямое авиасообщение с Великобританией на неопределенное время. Причиной такого явления являются опасений относительно нового штамма коронавируса.