Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области, трагедия произошла 25 декабря около 11 часов в селе Хлипновка.

– Мужчины, 1969 и 1993 рождения, вместе с 14-летней девушкой находились на льду. Через некоторое время лед под ними начал трещать и они оказались в воде. Взрослым, совместными усилиями удалось вытолкнуть на поверхность ребенка, однако сами спастись не смогли, — рассказали чрезвычайники.

Прибывшие на место трагедии спасатели достали из воды тело одного погибшего. Для поисков другого погибшего привлекли Смилянскую поисково-спасательную группу водолазно-спасательной службы Черкасского облсовета.

Напомним, ранее спасатели освободили мужчину, который попал под движущийся трамвай в Николаеве.