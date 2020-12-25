Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении коррупции» по восстановлению институционального механизма предотвращения коррупции», который парламент принял 15 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Документ устраняет законодательные пробелы, возникшие в связи с решением Конституционного Суда Украины от 27 октября о признании неконституционными отдельных положений Закона Украины «О предотвращении коррупции», и обеспечивает полноценное функционирование Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

«Также закон устанавливает дополнительные особенности осуществления полномочий НАПК в отношении судей, судей Конституционного Суда Украины, направленные на обеспечение соблюдения гарантий независимости этих лиц. Такой подход будет учитывать решение КСУ от 27 октября и одновременно позволит сохранить эффективность и пропорциональность институционального механизма предотвращения коррупции», — говорится в сообщении.

Документ также предусматривает открытие круглосуточного доступа в Единый государственный реестр е-деклараций.

Кроме того, законом установлены особенности проведения полных проверок деклараций и мониторинга образа жизни в отношении судей, судей Конституционного Суда Украины; обеспечено правовое регулирование относительно ответственности за коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования

Ранее Президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование.