Заявления Александра Лукашенко о перевозке оружия «террористами» через Украину не соответствуют действительности. И являются частью привычной риторики непризнанного президента Беларуси.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Он отметил, что Украина осуждает терроризм в любых проявлениях и не является врагом Беларуси.

— Украина категорически отвергает очередные инсинуации Александра Лукашенко. Риторика о внешнем вмешательстве, в частности мантра о «оружие из Украины», четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа. Украина не является врагом Беларуси. Осуждаем терроризм в любых его проявлениях, — сказал спикер МИД.

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о задержании террористов, которые завозили «тонны оружия из Украины».