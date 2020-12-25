Заявления Александра Лукашенко о перевозке оружия «террористами» через Украину не соответствуют действительности. И являются частью привычной риторики непризнанного президента Беларуси.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
Он отметил, что Украина осуждает терроризм в любых проявлениях и не является врагом Беларуси.
— Украина категорически отвергает очередные инсинуации Александра Лукашенко. Риторика о внешнем вмешательстве, в частности мантра о «оружие из Украины», четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа. Украина не является врагом Беларуси. Осуждаем терроризм в любых его проявлениях, — сказал спикер МИД.
Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о задержании террористов, которые завозили «тонны оружия из Украины».
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Заявления Александра Лукашенко о перевозке оружия «террористами» через Украину не соответствуют действительности. И являются частью привычной риторики непризнанного президента Беларуси.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
Он отметил, что Украина осуждает терроризм в любых проявлениях и не является врагом Беларуси.
— Украина категорически отвергает очередные инсинуации Александра Лукашенко. Риторика о внешнем вмешательстве, в частности мантра о «оружие из Украины», четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа. Украина не является врагом Беларуси. Осуждаем терроризм в любых его проявлениях, — сказал спикер МИД.
Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о задержании террористов, которые завозили «тонны оружия из Украины».