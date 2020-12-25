Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О Государственном бюджете Украины на 2021 год», который Верховная Рада приняла 15 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

«Согласно документу, доходы государственного бюджета на 2021 год составляют 1 триллион 84 миллиарда 34 миллиона 307 тысяч гривен. Расходы госбюджета на 2021 год предусмотрены в сумме 1 триллион 320 миллиардов 152 миллиона 623 тысячи гривен. Предельный объем дефицита Государственного бюджета Украины определен в сумме 246 миллиардов 635 миллионов 500 тысяч гривен», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что в госбюджете-2021 на здравоохранение предусмотрено почти 160 миллиардов гривен, на развитие образования и науки будет направлено почти 170 миллиардов гривен. Расходы на национальную безопасность и оборону предусмотрены в объеме 267 миллиардов гривен, или 5,93% ВВП.

С 1 января размер минимальной заработной платы возрастет до 6 тыс. грн, а с 1 декабря — до 6,5 тысяч гривен с соответствующим пересмотром расходов на оплату труда работников бюджетной сферы.

Напомним, Кабинет министров решил привлечь кредит на общую сумму, не превышающую 350 млн долларов, от Deutsche Bank. Средства привлекаются на полгода примерно под 6% годовых.