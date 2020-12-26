Народным депутатам из «Слуги народа» руководство парламентской фракции советуют не преувеличивать угрозу от нового «британского» штамма коронавируса, который признан на 70 процентов более заразным.

Об этом пишет «Бабель», ссылаясь на внутренний документ «Слуги народа», который подготовили аналитический и информационный отделы фракции.

В частности, в партии объясняют, почему Кабмин не принял решение о запрете авиасообщения с Британией, хотя уже более 40 стран мира приостановили такие полеты, а случаи инфицирования новым штаммом зафиксировали в Южно-Африканской республике, в Италии, Нидерландах, Дании, Австралии.

— Во-первых, между нашими странами и так действует визовый режим, который уже ограничивает количество путешественников. Во-вторых, сейчас в Украину из Британии преимущественно возвращаются наши граждане. Поэтому в случае закрытия авиасообщения пришлось бы обеспечивать для них возможность вернуться домой, — отметили авторы документа.

К тому же «слугам» советуют не бояться процесса мутации вирусов, поскольку они «постоянно мутируют естественным образом». В качестве примера в тезисах приводят вирус гриппа, который, по словам ученых, «мутирует чаще».

Также «слугам» рекомендуют говорить, что в Украине в конце декабря из-за нового штамма коронавируса изменят ПЦР-системы — после того, как Великобритания опубликует исследования об изменении коротких фрагментов ДНК или РНК-мишени, которая и выявляет вирус.

Еще депутатов призывают говорить, что сейчас отсутствуют подтверждения того, что новый штамм коронавируса не будет реагировать на разработанные вакцины.

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий ранее заявил, что Украина пока не будет закрывать авиационное сообщение с Британией, где обнаружили новый штамм коронавируса. В правительстве считают, что визового режима достаточно для ограничения количества пассажиров.