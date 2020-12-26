Президент Черногории Мило Джуканович госпитализирован с пневмонией, при этом все тесты на коронавирус, включая сегодняшний, показали отрицательный результат.

Об этом в субботу, 26 декабря, сообщает сербское сетевое издание Глас явности.

— Все жизненно важные параметры президента стабильны, он продолжает выполнять свои рабочие обязанности, — уточнила пресс-служба президента.

Джуканович по рекомендации врачей проходит лечение от воспаления легких.

Как сообщалось, во Всемирной организации здравоохранения считают, что мир еще далеко до завершения пандемии коронавируса. ВОЗ старается быть осторожной в прогнозах относительно развития ситуации с COVID-19.