В зоне боевых действий на Донбассе боевики за сутки, 25 декабря, четыре раза нарушили режим прекращения огня. Одна из мин боевиков попала во двор местного жителя, потерь среди гражданских и украинских военных не было.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Все нарушения режима «тишины» за минувшие сутки фиксировали вблизи населенного пункта Водяное, на Приазовье. Боевики открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, вооруженные формирования боевиков обстреляли из миномета частный сектор населенного пункта Водяное. Одна из мин попала во двор мирных жителей, но, к счастью, никто из них не пострадал.

Украинские бойцы открывали ответный огонь, за сутки потерь среди военных не было.

От начала текущих суток, 26 декабря, по всей линии разграничения наблюдается тишина, отмечают в штабе.

От начала «перемирия» (27 июля) и в вечера 23 декабря включительно Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ насчитала 4 492 нарушения режима тишины, в частности 1 985 взрывов, 397 неопределенных пролетевших боеприпасов, 61 вспышка дульного пламени, 43 осветительные ракеты и по меньшей мере 2 006 очередей и выстрелов.

В ОБСЕ нарушением считают каждый выстрел или взрыв, а в штабе ООС обстрелы одной позиции считают одним фактом нарушения.

Напомним, в течение суток 23 декабря в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали 3 нарушения режима прекращения огня, с начала суток 24 декабря по всей линии разграничения наблюдается тишина.