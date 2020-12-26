Администрация Заводского района Николаевского городского совета собирается потратить 3 миллиона 338 тысяч гривен на ручную уборку зеленых зон, тротуаров и береговой линии в 2020 году.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Согласно тендерной документации, подрядчик должен в течение 2021 года убирать от мусора газоны, зеленые зоны, парки, скверы, бульвары, тротуары и береговую зону Заводского района. Кроме этого, подрядная фирма должна будет также подметать мусор и убирать проросшую траву с тротуаров, дорожек и у скамеек; очищать газоны от опавших листьев, убирать мусор из урн возле зеленых зон, а также вывозить весь собранный мусор.

Отметим, что на сегодняшний день идет процесс подачи предложений от будущих участников аукциона, который определен на 12 января 2020 года.

Напомним, что Администрация Центрального района Николаевского городского совета потратит больше 2,1 миллионов гривен на уборку дорог и тротуаров вручную до конца 2020 года.