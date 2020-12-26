Украина уже через три года сможет достичь полной трансплантационной независимости, когда украинцам не придется выезжать за границу для проведения операций. Уже с 1 января заработает система, которая будет сопоставлять список ожидания пациентов и донорские органы.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге 26 декабря.

Так, он отметил, что в этом году в Украине сделали 118 трансплантаций: 8 пересадок сердца, 19 пересадок печени и 91 пересадку почки.

В прошлом году удалось провести только 78 таких операций, а в 2021 году планируют увеличить показатель до минимум 250 пересадок.

Уже через три года Минздрав планирует получить полную трансплантационную независимость, когда все граждане, которым требуется пересадка органа, смогут сделать ее в Украине.

Для этого правительство одобрило постановление о расширении перечня учреждений, которые смогут проводить такие операции, до 38-ми.

Кроме того, Кабмин утвердил постановление о ЕГИСТе. Система должна заработать с 1 января 2021 года. Эта система должна обеспечивать сопоставление пары «донор-реципиент».

Как отметил министр, без такого механизма не сможет полноценно функционировать система трансплантации.

Напомним, что в Украине впервые провели трансплантацию почки трехлетнему ребенку от погибшего донора. Операцию сделали пациентке Национального института хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова.