В Минздраве уверяют, что сейчас более 70% от всех коек, выделенных под лечение больных COVID-19, обеспечены кислородом.

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко в Facebook

— На сегодня более 70% от всех коек, выделенных под ковид, обеспечены кислородом. Сейчас 55-60% из госпитализированных нуждаются в лечении кислородом. Всего в больницах перепрофилированы под оказание медицинской помощи людям, страдающим коронавирусной болезнью, 64 349 коек. Из них 44 436 коек с кислородом, и это почти 70% от всех отведенных коек. На сегодня в больницах есть 29 487 свободных коек с кислородом, - сообщил он.

Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 7709 человек, зафиксирован 121 летальный случай, 5145 пациентов выздоровели.