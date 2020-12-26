За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 7709 человек, зафиксирован 121 летальный случай, 5145 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро субботы, 26 декабря.

Суточный показатель заболеваемости традиционно снизился на выходных. До этого два дня подряд фиксировали более 11 тысяч инфицированных.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 109 876 человек, из них 651 917 выздоровели, летальных исходов — 17 702.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

г. Киев — 106486 случаев;

Винницкая область — 21 858 случаев;

Волынская область — 32 300 случаев;

Днепропетровская область — 56 356 случаев;

Донецкая область — 34 586 случаев;

Житомирская область — 38 219 случаев;

Закарпатская область — 27 754 случая;

Запорожская область — 51 250 случаев;

Ивано-Франковская область — 42 725 случаев;

Киевская область — 56942 случая;

Кировоградская область — 8205 случаев;

Луганская область — 9906 случаев;

Львовская область — 59 551 случай;

Николаевская область — 29 117 случаев;

Одесская область — 68 447 случаев;

Полтавская область — 34 341 случай;

Ровенская область — 40 195 случаев;

Сумская область — 39 848 случаев;

Тернопольская область — 33 328 случаев;

Харьковская область — 67 655 случаев;

Херсонская область — 16 917 случаев;

Хмельницкая область — 38333 случая;

Черкасская область — 37 321 случай;

Черновицкая область — 39293 случая;

Черниговская область — 28 943 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова считает, что вакцина от коронавируса не сможет создать у людей стойкий иммунитет и полностью решить проблему эпидемии.