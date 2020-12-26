На одном из судоремонтных предприятий Украины завершился доковый ремонт рейдового буксира ВМС Украины «Яны Капу». Боеспособность судна восстановлена.

Об этом сообщает АрмияINFORM.

Корпус буксира очистили, покрасили и заменили поврежденные участки.

Также восстановили системы главного двигателя, осуществили ремонт газохода, топливных насосов, клапанов пожарной системы, компрессоров и другой необходимой аппаратуры.

Напомним, что 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины пытались пройти через Керченский пролив в Азовское море, однако были атакованы русскими пограничными кораблями и авиацией.

Российские силовики захватили украинские корабли и 24 военнослужащих, находившихся на борту. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы России, хотя нападение произошло в акватории Черного моря.

Позже, 25 мая 2019 года, Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине захваченные украинские корабли.

20 ноября 2019 года захваченные Россией малые бронированные артиллерийские катера «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны Капу» прибыли в Очаков Николаевской области. Россия вернула Украине корабли в изувеченном состоянии.

Также журналист Андрей Цаплиенко опубликовал фото катера «Бердянск», на котором видно, как «залатали» пробоину в рубке. Также на разных фото видно, что на катерах остались боевые модули.

9 апреля на Николаевском судостроительном заводе завершили ремонт и спустили на воду малые бронированные артиллерийские бронекатера «Вышгород» и «Никополь».