Годами ученые бьются над проблемой снижения выбросов парниковых газов от транспорта. Если наземный транспорт может потреблять электроэнергию, то с авиацией все сложнее — пока простых и дешевых решений для нее нет, и эта сфера по-прежнему вносит свой вклад в климатические изменения.

Однако группа британских и саудовских ученых предложила систему, которая не требует радикальной трансформации авиатранспорта — суть заключается в переработке выбросов прямо в полете. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Транспортная отрасль ответственна за 24% от всех выбросов парниковых газов, из которых 12% приходится на авиацию. Таким образом самолеты создают 2% от всех выбросов.

Сейчас большинство существующих альтернативных технологий авиасообщения, имеющих низкие выбросы углекислого газа, не проверены практикой или слишком нереалистичны.

Однако группа ученых из Оксфордского, Кембриджского университета и других исследовательских институтов Великобритании, а также представители Института космических исследований Саудовской Аравии предлагают решение, которое снизит авиационные выбросы благодаря дешевым и распространенным материалам, главный из которых — железо.

Благодаря катализатору на основе железа, марганца и калия, выбросы углекислого газа превращаются в дополнительное топливо, и потому транспорт на основе этой технологии можно считать экологически нейтральным. Во время отработки авиационного топлива выделяется углекислый газ и вода. Новая технология позволяет получить из этих выбросов небольшое количество нового топлива, пригодного к сжиганию в том же двигателе.

Как сообщает Science Alert, ряд ученых, непричастных к изобретению этой технологии, указали на ее оригинальность и перспективность, хотя и считают, что дальнейшие, более масштабные опыты могут выявить неожиданные проблемы.

Напомним, что Государственная экологическая инспекция будет отслеживать незаконные вырубки леса и разработки карьеров с помощью аэрокосмической съемки. Ожидается, что она также сможет фиксировать транспорт нарушителей.