Правительство Израиля рассчитывает выйти на показатель в минимум 150 тысяч вакцинированных от коронавируса в день.

За месяц первую дозу вакцины должны получить миллионы израильтян, пишет Times of Israel.

Генеральный директор министерства здравоохранения Чези Леви заявил, что государство заинтересовано в непрерывном процессе вакцинации населения 24 часа в сутки, но отметил, что это зависит от желания граждан и наличия вакцин.

— Но все зависит от двух вещей — во-первых, от того, смогут ли Pfizer и Moderna увеличить поставки вакцин в Израиль. И второе, конечно, желание населения идти делать прививку, - сказал Чези Леви.

Израиль рассчитывает на наличие четырех миллионов доз вакцины Pfizer до конца месяца, а еще четырех миллионов — к концу марта. Также правительство договорилось о шести миллионов доз препарата Moderna, но СМИ утверждают, что ее доставка в Израиль ожидается не раньше апреля.

В перспективе большая часть населения может быть привита к концу марта.

Напомним, правительство Израиля на две недели усилит карантин в связи с пандемией коронавируса. Новые ограничения будут действовать в стране с 27 декабря.

Также в Израиле зарегистрировали четыре случая заражения новым штаммом коронавируса. Три случая были выявлены у израильтян, которые вернулись из Великобритании.