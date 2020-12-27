Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в 2021 году, согласно экономическим прогнозом Кабмина, рост экономики Украины должен составить 5%.

Об этом он написал на своей странице в Facebook

— В 2021-й мы заходим прогнозам о росте экономики почти + 5%. Для этого у нас с вами есть все необходимое: стратегия, ресурсы и готовность совместно работать ради блага своей страны. К концу года доходы бюджета будут существенно перевыполнены. Когда наше правительство пришло в марте, отставание по доходам составило почти 40 миллиардов гривен. Благодаря активной работе по борьбе со схемами и скрутками, эту цифру удалось нивелировать. По сравнению с прошлым годом налоговые органы завершают год увеличением сборов на более чем 60 миллиардов гривен, - сказал Денис Шмыгаль.

Премьер заверил, что государство полностью выполняет свои обязательства, в частности, финансирование капитальных затрат.

По его словам, на Едином казначейском счету по состоянию на 23 декабря было более 60 миллиардов гривен, и это «абсолютный рекорд на эту дату».

Также он добавил, что все долги по зарплате шахтерам выплачены, средства на закупку вакцин выделены, уже осуществляются доплаты в размере 8 тысяч гривен украинцам, деятельность которых будет прекращена вследствие «карантина зимних каникул».

Ранее сообщалось, что экономика Украины в 2020 году упадет не более чем на 5% из-за последствий пандемии коронавируса. Это лучший показатель, чем изначально рассчитывали.