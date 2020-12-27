В субботу, 26 декабря, в Первомайском районе Николаевской области перевернулся минивэн Mercedes-Benz Vito, заблокировав железнодорожный переезд.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным обстоятельствам в Николаевской области.

Инцидент произошел на 48 километре автодороги Н-24 «Благовещенское – Николаев».

Спасатели выяснили, что водитель автомобиля не справился с управлением, машина перевернулась и заблокировала нерегулируемый железнодорожный переезд. Mercedes-Benz Vito оттащили от железнодорожных путей.

Водитель не пострадал.

Напомним, ранее в Николаеве и за городом из-за гололеда произошло несколько ДТП.