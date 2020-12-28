Российская Федерация заявила об отсутствии контактов с нынешней властью Украины. Также в Кремле обвинили Киев в «пассивности» относительно реализации минских соглашений.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают Вести и ТАСС.

По его словам, из нынешней власти Украины «никто особо и не звонит».

— Путин прекрасно представляет (что происходит в Украине - ред.). У него же есть контакты с представителями разных украинских партий и так далее, к нему приезжает Медведчук, они общаются, поэтому он имеет информацию о том, что там происходит, - сказал Дмитрий Песков.

Он добавил, что проблем в отношениях между странами добавило заявление президента Украины Владимира Зеленского в начале года о том, что ответственность за развязывание Второй мировой войны лежит на Советском союзе.

Подразделения сеператистов за минувшие сутки, 26 декабря, один раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Украинские военные не пострадали.