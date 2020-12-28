Посол США в России Джон Салливан отказался от предложения российского МИДа привиться COVID-вакциной Спутник V.

Об этом сообщила в Twitter пресс-атташе американской дипмиссии в России Ребекка Росс.

Ребекка Росс отметила, что дипломат не хотел бы забирать дозу препарата, которую может использовать российский гражданин.

— Посол Салливан благодарит МИД России за предложение, однако он не хотел бы забирать дозу Спутника V, предназначенную для гражданина России, - отметила пресс-атташе.

Она также отметила, что испытывает радость и благодарность за то, что две вакцины в США уже одобрены и уже помогают людям бороться с COVID-19 в ЕС, Великобритании, Латинской Америке и США.

Отметим, что у 15% привитых вакциной Спутник V есть побочные эффекты: покраснение в месте инъекции, небольшая головная боль, температура до 38 градусов в течение двух суток.

Напомним, главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова считает, что вакцина от коронавируса не сможет создать у людей стойкий иммунитет и полностью решить проблему эпидемии.