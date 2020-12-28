Сегодня, 28 декабря, в Кривом Роге на улице Ферганская произошел обвал дома. Вследствие разрушения под завалом оказались два человека.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, обвал между первым этажом и подвалом двухэтажного неэксплуатируемого бесхозного здания произошел по неизвестным причинам. По прибытию спасатели достали мужчину в сознании из-под завалов и доставили его к автомобилю скорой медицинской помощи. Сейчас он находится в Криворожской городской больнице №1, состояние средней тяжести.

Также спасатели из-под завалов достали еще одного мужчину без признаков жизни.

К месту происшествия были привлечены 5 человек личного состава и одна единица пожарно-спасательной техники. Сейчас устанавливается причина обвала здания.

Напомним, ранее в Николаеве рабочих засыпало грунтом в траншее.