Об этом на брифинге сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

– Мы эту статистику даем еженедельно. Почему еженедельно? Потому что количество медицинских работников, которые делают эти тесты, достаточно велико. Например, эти тесты делают семейные врачи. Общее количество семейных врачей более 23 тысяч в нашей стране, — пояснил Степанов.

По его словам, ежедневно давать такую статистику — это «очень большой риск искаженности», так что этого не будут делать.

Министр отметил, что за прошедшую неделю обнаружили 59 381 случай COVID-19. На позапрошлой неделе — 70 327. Методом ПЦР за прошедшую неделю сделали 203 954 тестов. На позапрошлой неделе — 250 417. За прошедшую неделю также сделали 58 663 тестов на антиген. На позапрошлой неделе — 34058.

– Все количество больных, которая было обнаружено при тестировании экспресс-тестами — это более 14 тысяч человек. Все оно включено в нашу статистику заболеваемости, — добавил Степанов.

В то же время министр отметил, что количество образцов, которые доставляют в лаборатории МОЗ, все-таки снизилось. Например, вчера количество образцов, доставленных в лаборатории МОЗ, составляло чуть более 4 тысяч.

– Я уже поручил провести соответствующий селектор, потому что мы уже расширили категории людей, которых нужно тестировать. Это не только с признаками коронавирусной болезни, это люди с респираторными заболеваниями, люди, которые имели контакты с близким человеком, — добавил министр.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки подтвердили 4 385 новых случаев коронавируса. Это минимум с 6 октября.