Главный архитектор города Николаева Андрей Цымбал заявил, что примерно 100 МАФов в городе приведены в соответствие к установленному архетипу.
Информация прозвучала в понедельник, 28 декабря, в ходе заседания постоянной комиссии горсовета Николаева по вопросам градостроительства, архитектуры и строительства, регулирования земельных отношений и экологии, - передает корреспондент НикВести.
Всего же таких конструкций «несколько тысяч», сказал главный архитектор.
— Деньги выделили, мы проводили все мероприятия, но сколько процентов с архетипом? – спросил депутат Сергей Танасов.
— Реализовано где-то до 100 штук. Не больше, - ответил Андрей Цымбал.
В прошлом году члены исполкома горсовета утвердили архитектурные типы временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности на территории города.
Напомним, мэр Львова Андрей Садовый считает, что МАФы и незаконные рынки в Николаеве, как и во всей Украине, «крышуют» правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что николаевский общественный деятель и бизнесмен Владислав Чайка ответил на заявление министра внутренних дел Арсена Авакова, который раскритиковал Николаев за большое количество киосков, сравнив город с Шанхаем.
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Главный архитектор города Николаева Андрей Цымбал заявил, что примерно 100 МАФов в городе приведены в соответствие к установленному архетипу.
Информация прозвучала в понедельник, 28 декабря, в ходе заседания постоянной комиссии горсовета Николаева по вопросам градостроительства, архитектуры и строительства, регулирования земельных отношений и экологии, - передает корреспондент НикВести.
Всего же таких конструкций «несколько тысяч», сказал главный архитектор.
— Деньги выделили, мы проводили все мероприятия, но сколько процентов с архетипом? – спросил депутат Сергей Танасов.
— Реализовано где-то до 100 штук. Не больше, - ответил Андрей Цымбал.
В прошлом году члены исполкома горсовета утвердили архитектурные типы временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности на территории города.
Напомним, мэр Львова Андрей Садовый считает, что МАФы и незаконные рынки в Николаеве, как и во всей Украине, «крышуют» правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что николаевский общественный деятель и бизнесмен Владислав Чайка ответил на заявление министра внутренних дел Арсена Авакова, который раскритиковал Николаев за большое количество киосков, сравнив город с Шанхаем.