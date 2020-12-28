Компания Pfizer отложила доставку новой партии вакцины против коронавируса в Испанию на один день из-за помех с логистикой.
Об этом в понедельник заявил министр здравоохранения страны Сальвадор Илла, сообщает Европейская правда со ссылкой на агентство Reuters.
По словам министра, в компании произошел инцидент, связанный с контролем температуры в процессе загрузки и отправки вакцин. Министр добавил, что инцидент уже улажен.
– Вакцины будут доступны завтра утром в пунктах вакцинации, - сказал Илла в интервью радиостанции Cadena SER.
Испания начала кампанию по вакцинации в воскресенье. Министр ожидает, что к концу лета около 70% населения страны будут вакцинированы.
Задержка в Испании произошла после того, как в нескольких городах Германии датчики температуры показали, что около 1000 доз вакцины, производимых Pfizer и ее партнером BioNTech, возможно, не были достаточно холодными во время доставки.
В своей презентации в этом месяце компания BioNTech сообщила, что после изъятия вакцины из морозильной камеры ее можно хранить до пяти дней при температуре 2-8°C и до двух часов при температуре до 30°C перед использованием.
Холодильные камеры, разработанные Pfizer, оснащены GPS-трекером, поэтому компании могут решать потенциальные проблемы хранения в дороге.
Вакцина Pfizer/Biontech должна храниться при сверхнизких температурах около -70°C перед отправкой в распределительные центры в специально разработанных холодильных ящиках, заполненных сухим льдом.
Напомним, в испанском автономном сообществе Страна Басков неизвестный проник в медицинский центр и похитил готовые ПЦР-тесты на коронавирус. После он уничтожил их и разбросал по улице.
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Компания Pfizer отложила доставку новой партии вакцины против коронавируса в Испанию на один день из-за помех с логистикой.
Об этом в понедельник заявил министр здравоохранения страны Сальвадор Илла, сообщает Европейская правда со ссылкой на агентство Reuters.
По словам министра, в компании произошел инцидент, связанный с контролем температуры в процессе загрузки и отправки вакцин. Министр добавил, что инцидент уже улажен.
– Вакцины будут доступны завтра утром в пунктах вакцинации, - сказал Илла в интервью радиостанции Cadena SER.
Испания начала кампанию по вакцинации в воскресенье. Министр ожидает, что к концу лета около 70% населения страны будут вакцинированы.
Задержка в Испании произошла после того, как в нескольких городах Германии датчики температуры показали, что около 1000 доз вакцины, производимых Pfizer и ее партнером BioNTech, возможно, не были достаточно холодными во время доставки.
В своей презентации в этом месяце компания BioNTech сообщила, что после изъятия вакцины из морозильной камеры ее можно хранить до пяти дней при температуре 2-8°C и до двух часов при температуре до 30°C перед использованием.
Холодильные камеры, разработанные Pfizer, оснащены GPS-трекером, поэтому компании могут решать потенциальные проблемы хранения в дороге.
Вакцина Pfizer/Biontech должна храниться при сверхнизких температурах около -70°C перед отправкой в распределительные центры в специально разработанных холодильных ящиках, заполненных сухим льдом.
Напомним, в испанском автономном сообществе Страна Басков неизвестный проник в медицинский центр и похитил готовые ПЦР-тесты на коронавирус. После он уничтожил их и разбросал по улице.