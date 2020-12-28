В воскресенье, 27 декабря, в Николаеве патрульным полицейским пытались дать взятку, чтобы на мужчину, который управлял автомобилем в нетрезвом виде, не составляли адмипротокол.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции в Николаевской области.

Вечером в 8 часов утра патрульным поступило ориентирование, что водитель автомобиля ВАЗ-21099 руководит автомобилем в состоянии опьянения.

Вскоре патрульные обнаружили и остановили этот автомобиль на улице Новосельская. Во время проверки документов инспекторы заметили у водителя явные признаки алкогольного опьянения, которые впоследствии подтвердил алкотест - 1.50 промилле. В процессе составления административных материалов один из пассажиров, товарищ водителя, начал предлагать полицейским «решить вопрос на месте» без составления протокола.

Мужчину неоднократно предупреждали, что предложение неправомерной выгоды должностному лицу влечет за собой уголовную ответственность, но это его не остановило и он продолжал предлагал взятку патрульным в виде 7 тысяч гривен.

На водителя был составлен админматериалы по части 1 статье 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП, после этого инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу для документирования попытки дать взятку сотруднику полиции.

Напомним, ранее Вознесенской местной прокуратурой в суд направлено обвинительное заключение в отношении 50-летнего жителя Доманевского района по факту совершения покушения на умышленное убийство.