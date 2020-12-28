В понедельник, 28 декабря, в Николаевской области двое рыбаков упали в реку и исчезли, спасатели проводят поисковую операцию.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

В 8:34 на линию «101» поступила информация о том, что во время рыбной ловли на реке Южный Буг, за пределами села Гуровка Новоодесского района, исчезло двое рыбаков. О происшествии сообщил человек, который ловил рыбу неподалеку. По его словам, мужчины упали в воду с лодки и исчезли.

К месту происшествия направлены дежурный караул 21-й государственной пожарно-спасательной части. Сейчас спасатели обследуют водную акваторию. Дополнительно, для проведения поисковых работ, направлена группа водолазных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения.

Напомним, в воскресенье, 27 декабря, в Николаеве на проспекте Центральном горел магазин игрушек.