В Германии подтвержденное число погибших от эпидемии коронавируса превысило 30 тысяч человек.
Об этом свидетельствуют данные немецкого Института Роберта Коха в понедельник, сообщает Европейская правда со ссылкой на агентство AP.
За последние 24 часа в стране было зарегистрировано еще 348 смертей, в результате чего общее число погибших составило 30 126.
Число подтвержденных случаев коронавируса выросло на 10 976 до 1,65 миллиона.
Этот рост намного ниже, чем наблюдался неделю назад, но его можно объяснить меньшим количеством тестов и рождественским периодом.
В Германии уровень смертности на первом этапе эпидемии был относительно низким, но в последние недели здесь умирали сотни людей ежедневно.
В Германии на выходных стартовала кампания по вакцинации от коронавируса. В первую очередь иммунизируются люди старше 80 лет, а также лица, осуществляющие уход, и персонал больниц из группы особого риска.
Напомним, с 27 декабря в странах Европейского союза стартует массовая вакцинация против коронавируса. Она продлится в течение трех дней - до 29 декабря. В качестве вакцины будет использоваться препарат компаний Pfizer и BioNTech.
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В Германии подтвержденное число погибших от эпидемии коронавируса превысило 30 тысяч человек.
Об этом свидетельствуют данные немецкого Института Роберта Коха в понедельник, сообщает Европейская правда со ссылкой на агентство AP.
За последние 24 часа в стране было зарегистрировано еще 348 смертей, в результате чего общее число погибших составило 30 126.
Число подтвержденных случаев коронавируса выросло на 10 976 до 1,65 миллиона.
Этот рост намного ниже, чем наблюдался неделю назад, но его можно объяснить меньшим количеством тестов и рождественским периодом.
В Германии уровень смертности на первом этапе эпидемии был относительно низким, но в последние недели здесь умирали сотни людей ежедневно.
В Германии на выходных стартовала кампания по вакцинации от коронавируса. В первую очередь иммунизируются люди старше 80 лет, а также лица, осуществляющие уход, и персонал больниц из группы особого риска.
Напомним, с 27 декабря в странах Европейского союза стартует массовая вакцинация против коронавируса. Она продлится в течение трех дней - до 29 декабря. В качестве вакцины будет использоваться препарат компаний Pfizer и BioNTech.